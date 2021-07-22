"Русал" приостановит процесс разделения активов в связи с введением экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию и будет вынужден провести дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к "Русалу".

– С учетом изменившейся ситуации, приводящей к повышению финансовой нагрузки на экспортеров, компания вынуждена провести дополнительный анализ прогнозируемой финансовой устойчивости разделяемых компаний, – сказал собеседник агентства.

Первоначальный проект разделения активов предполагал формирование самостоятельных стратегий "Русала" и компании с более высоким углеродным следом. Из-за введения экспортных пошлин «Русал» ожидает снижения производства и экспорта алюминия на «сотни тысяч тонн». В компании допускают снижение загрузки алюминиевых заводов. Отраслевые ассоциации обратились в Минэкономики с просьбой отменить пошлины, однако в Минпромторге заявили, что их пересмотр не планируется. Вырученные средства будут направлены на поддержку металлоемких отраслей.