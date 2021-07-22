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Система автодозвона запущена в Иркутске

Она необходима для борьбы с самовольно размещенной рекламой, сообщили SIA.RU в мэрии.

Суть системы заключается в том, что сотрудник администрации Иркутска устанавливает факт самовольно размещённого рекламного объявления на фасадах зданий, ограждениях и иных объектах, составляет акт и передает перечень телефонных номеров подрядной организации, которая проводит автодозвон. Основанием для прекращения автодозвона является заявление лица, разместившего объявление, о его демонтаже с приложением фото.

– Данная система позволяет очищать город от «информационного» мусора, – уточнили в администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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