Молодых предпринимателей из Иркутской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе

Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в Иркутской области проводится ежегодно. Таким образом выявляются лучшие предпринимательские практики субъектов малого и среднего предпринимательства Приангарья, сообщили SIA.RU в администрации области.

Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет (включительно), проживающие и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Иркутской области, а также самозанятые граждане, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке.

Подать заявку можно по номинациям: производство, торговля, франчайзинг, интернет-предпринимательство, сфера услуг, сельскохозяйственное предпринимательство, социальное предпринимательство, инновационное предпринимательство.

Победители регионального этапа будут рекомендованы к участию в финальном мероприятии конкурса «Молодой предприниматель России» и смогут представить свой бизнес на федеральном уровне.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте организатора www.profirk.ru или отправить ее на электронную почту: mkc_irkutsk@mail.ru. Дополнительная информация - по телефону 8 950 067 07 87.