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Жительница Приангарья задолжала четырем своим детям более 1 млн рублей алиментов

Мать четырех детей из города Нижнеудинска Иркутской области задолжала более 1 млн рублей по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП по Приангарью.

«Гражданка вела асоциальный образ жизни, не уделяла должного внимания двум сыновьям и двум дочерям, в связи с чем была лишена родительских прав. Дети находились на попечении у бабушки в течение пяти лет», – говорится в сообщении.

После взаимодействия с приставами женщина пересмотрела свои жизненные принципы – отказалась от употребления алкоголя, устроилась работать в строительную фирму и приступила к погашению долга по алиментам. После – жительница Нижнеудинска подала заявление в суд о восстановлении своих родительских прав. Ее иск был удовлетворен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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