Первый в регионе офис Сбера нового поколения открыли в Иркутске

Он расположен на улице Трилиссера, сообщили SIA.RU в мэрии.

В одном месте станут доступны как финансовые, так и нефинансовые услуги, продукты и сервисы экосистемы Сбера. В ходе открытия проведена презентация новых возможностей отделения, продемонстрированы безбарьерные рабочие места, новые современные банкоматы, пункт выдачи заказов Сберлогистика, зоны ожидания и для переговоров, детский уголок, а также СберДевайсы.

– Сегодняшний формат Сбера – это соединение физических и цифровых возможностей на двухстах квадратных метрах. Офис нового поколения полностью соответствует стратегии ESG – экологическое, социальное и корпоративное управление. Это не только раздельный сбор мусора, но и экономичный расход воды, благодаря специальным датчикам. В отделении регулируется вся инженерная составляющая. Всем этим можно управлять из одной точки, – пояснил председатель Байкальского банка Сбербанка России Александр Абрамкин.