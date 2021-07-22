Игорь Кобзев заявил о прохождении пика третьей волны в Приангарье

Губернатор Иркутсокй области считает, что эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса в регионе остается крайне сложной. Наблюдается ежедневно стабильно высокий уровень прироста больных, но тем не менее пик, по его мнению, пройден. Об этом он заявил на заседании оперштаба.

– Течение заболевания агрессивное, необходимо быть внимательными, чтобы больного на амбулаторном лечении своевременно госпитализировать. От времени госпитализации зависит и исход заболевания. Я очень аккуратно и осторожно хочу сейчас сказать, что мы все же прошли пиковую нагрузку на коечный фонд в Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.

Сейчас главная задача по словам главы региона, оперативно госпитализировать всех, у кого есть медицинские показания, чтобы снизить число смертельных случаев на всех уровнях.

За последние сутки коронавирус обнаружен у 400 человек. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 82 251 человек.Число госпитализаций снизилось до 5 637 человек (-146 за сутки), но выросло число больных на амбулаторном лечении – +340 (всего 6 246).

Как сообщил глава регионального Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных, за шесть недель роста заболеваемости коронавирусом в Иркутской области зарегистрировано более десяти тысяч случаев заболевания, что превышает в два раза показали предыдущего периода. Средний темп прироста за 6 недель составил 20,9%.