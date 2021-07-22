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В Иркутской области привито более 460 тысяч человек

В Иркутской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 460 тысяч человек. Такие данные были озвучены на заседании оперштаба 21 июля. Это составляет 19,3% населения региона.

В России темпы вакцинации чуть выше, на 21 июля привито 33,8 млн человек, что составляет 23,15% населения страны.

Сегодня глава региона Игорь Кобзев заявил о прохождении пика третьей волны Иркутской области.

– Я очень аккуратно и осторожно хочу сейчас сказать, что мы все же прошли пиковую нагрузку на коечный фонд в Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
В Иркутской области привито более 460 тысяч человек
«Бразильский» штамм коронавируса выявили в России
Игорь Кобзев заявил о прохождении пика третьей волны в Приангарье
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