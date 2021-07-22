Россельхозбанк принял участие в первом Байкальском международном агропромышленном форуме

20-21 июля в формате видеоконференцсвязи состоялся первый Байкальский агропромышленный форум (БМАФ), организованный межрегиональной общественной организацией Проект «Крестьянин». На единой площадке форум собрал представителей агропромышленного комплекса порядка двадцати регионов Российской Федерации.

Сельхозтоваропроизводители, представители государственной и законодательной власти регионов, профильных департаментов министерства сельского хозяйства РФ, ведущих финансовых организаций, поддерживающих аграриев, обсуждали актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства, реализацию государственных и региональных программ, формы кредитования и поддержки фермерских хозяйств.

В приветственном слове организатор форума Николай Лазарев поблагодарил всех за участие и заинтересованность в развитии агропромышленного комплекса государства, рассказал об основных задачах и целях мероприятия.

«Сегодня мы проводим первый БМАФ, подготовка к мероприятию велась в течение полугода, ожидали что проведем форум в очном режиме, но из-за эпидемиологической ситуации вынуждены проводить в режиме видеоконференции. Цели и задачи форума, обсудить ситуацию с сельским хозяйством, в части нормативного регулирования проработать вопросы, возникающие на всех уровнях сельхозпроизводства, от начального до законодательной власти. Планируем выработать ряд решений, которые доведем до руководства регионов РФ, обозначим дальнейшие точки расширения взаимодействия с нашими региональными партнерами и с иностранными государствами», – рассказал организатор форума.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка поддержала инициативу председателя общественной организации, подчеркнув насколько важно участие в развитии агропромышленного комплекса – одной из перспективных задач экономического развития государства. С учетом всесторонней поддержки со стороны федеральной, региональной и муниципальной власти роль крестьянско-фермерских хозяйств стабильно растет, что дает качественный импульс фермерскому движению.

«Наши аграрии трудолюбивы, талантливы, бережно относятся к земле, и, чтобы реализовать свой потенциал, фермеру требуется помощь – причем не только финансовая, но и помощь в профильном образовании, наставничество, поддержка молодых специалистов или начинающих предпринимателей. Ведь, помимо поддержки действующих хозяйств, существует не менее важная задача – способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных КФХ. Этот форум собрал на своей площадке тех, кто заинтересован в общем деле. Несмотря на разные направления и инструменты в ведении своего хозяйства или технологию производства определенного продукта – мы все нацелены на формирование устойчивого, прогрессивного и развивающегося агросектора страны.

Хочется пожелать нам всем новых знаний, новых достижений, новых идей, новых соратников, друзей, партнеров. Надеюсь, площадка, объединяющая сельхозтоваропроизводителей, уже успешных предпринимателей и начинающих фермеров, станет доброй, ежегодной традицией, и не только в онлайн формате», – отметила в приветственном слове Наталья Баркова.

Первый день форума был посвящен законодательным вопросам в сфере АПК, мерам государственной и региональной поддержки, программам льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей, обсудили проблемы сбыта продукции на международном рынке, актуальные вопросы развития технической и технологической базы. В формате круглых столов, с привлечением профильных экспертов в качестве спикеров удалось обсудить многие насущные вопросы аграриев.

«Сельское хозяйство и промышленный комплекс Иркутской области имеет большое социально-экономическое значение для развития региона. Надеюсь, что те решения, которые сегодня в процессе форума будут выработаны, будут исполнены и найдут отражение в нормативно-правовых актах на различном уровне, и помогут нашим сельхозтоваропроизводителям. Дадут определенное «второе дыхание», чтобы сельское хозяйство вывести на очень высокий уровень поддержки и понимания со стороны власти, так как это действительно важная стратегическая отрасль, не только в экономике, но и в социальной сфере», - отметил депутат законодательного собрания Иркутской области Роман Габов, пожелав участникам форума плодотворной работы.

По итогам форума организаторы пообещали сформировать протоколы и решения по результатам обсуждений, которые будут направлены в государственные органы власти.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.