В Бурятии частично смягчили ограничительные меры с 22 июля

В Бурятии частично смягчили ограничительные требования из-за COVID-19. В частности, возобновят работу театры и кинотеатры при условии одновременного присутствия не более 50 % посетителей от общей вместимости объекта и наличия у взрослых посетителей сертификата установленного образца о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом. Кроме того, возобновят работу организации культурно-досугового типа, за исключением оказания концертно-зрелищных услуг частными организациями. Такое решение было принято 22 июля на заседании Республиканского оперативного штаба.

Также возобновляются групповые экскурсии в музеях и иных учреждениях, оказывающих подобные услуги, при условии одновременного присутствия в зале не более 20 человек и строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.

До 31 августа 2021 года включительно продлен режим самоизоляции для людей, имеющих хронические заболевания, для беременных женщин, для неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.

До 8 августа 2021 года включительно приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в ночных клубах, детских игровых комнатах, игровых зонах, иных развлекательных и досуговых заведениях.

Приостановлена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.

Фудкорты, размещенные в торговых центрах будут работать только на вынос и доставку заказов.

Также до 8 августа остаются закрытыми компьютерные клубы.

Дети в возрасте до 14 лет включительно могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.