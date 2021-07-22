В восьми иркутских школах откроют новые пищеблоки

В восьми школах Иркутска к 1 сентября откроют новые пищеблоки, сообщает пресс-служба мэрии. В этом году на эти цели впервые получено финансирование из областного бюджета. Мэр Иркутска Руслан Болотов сегодня, 22 июля, проверил ход выполнения реконструкции пищеблоков в общеобразовательных школах №12 и №43.

Руслан Болотов подчеркнул, что в 2020 году по поручению Президента РФ Владимира Путина организовано бесплатное горячие питание для учеников младших классов. Для этого за счет средств городского бюджета провели модернизацию существующих пищеблоков.

– Данная программа рассчитана на два года. Но надеюсь, что нам удастся договориться с правительством региона, чтобы ее продлить. На эти средства мы капитально ремонтируем сами пищеблоки, проводим замену электрических, водопроводных и канализационных сетей, систем отопления. Также закупаем необходимое оборудование, мебель, увеличиваем количество посадочных мест. Там, где есть возможность, организовываем дополнительные помещения, – уточнил мэр города.