Андрей Зверев назначен на должность Председателя Правления Банка «Приморье»

Кандидатура Андрея Зверева согласована Восточным центром допуска финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации на должность Председателя Правления банка «Приморье». Ранее он занимал должность заместителя Председателя Правления — Финансового директора.

В должности Председателя Правления Андрей Зверев сосредоточится на реализации новых стратегических приоритетов Банка:

— Перед нами стоят амбициозные планы по реализации обновленной стратегии развития Банка, улучшению позиций на финансовом рынке, а также качественному обслуживанию интересов наших клиентов как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Также в приоритетах — рост и улучшение качества кредитного портфеля, оптимизация продуктовой линейки и дальнейшее расширение географии присутствия Банка, — прокомментировал А. Зверев.

Андрей Николаевич Зверев в 2004 году окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специализации «Финансы и кредит», также получил дополнительное профессиональное образование «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами». В Банке «Приморье» Андрей Зверев работает с 2004 года.