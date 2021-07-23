Новости

Вебинар «Комплексный digital-маркетинг, современные инструменты» – в Университете бизнеса Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Комплексный digital-маркетинг, современные инструменты» – в Университете бизнеса, который пройдет 29 июля в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Спикер Константин Хомченко, эксперт по маркетингу и развитию продуктов, владелец маркетингового агентства Chili Marketing.

На вебинаре его участники узнают, на какие новые маркетинговые инструменты стоит обратить внимание, что делать с изменяющимся покупательским поведением, как использовать зарождающиеся и набирающие обороты маркетинговые тренды, как использовать опыт стартапов и быстрорастущих компаний в своем бизнесе.

Читайте также:

Вебинар «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции» – в Университете бизнеса Уралсиб
16 июля 2021
Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа
14 июля 2021

Программа вебинара:

  • Тренды Маркетинга 2021 года.
  • Почему проверенные маркетинговые инструменты работают все хуже?
  • Локдаун и его последствия в мире маркетинга. Как коронавирус повлиял на покупательское поведение?
  • Ключевые инструменты маркетинга 2021 года.
  • Как нажать кнопку «купить» в голове покупателя?
  • Как создавать и продвигать продукты и услуги, которые будут покупать?

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаровYouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (158)


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Фитнес-индустрия Приангарья обратилась к Кобзеву с просьбой снять антиковидные ограничения
Кинотеатр закрыли в Ангарске из-за ковидных ограничений
Новый медицинский корпус для лечения COVID-19 открыли в Усть-Куте
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании