Социальные выплаты – на карты МИР Дальневосточного банка: выгодно и просто

С 1 июля 2021 года вступили в действие требования федерального закона «О национальной платежной системе», согласно которым, зачисление пенсии и прочих социальных выплат будет производиться только на карты национальной платежной системы «Мир» либо на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Для вашего удобства Дальневосточный банк предлагает специальную линейку карт «Мир», которые позволят вам не только быстро и просто получать зачисления, но и принесут дополнительную выгоду. С картами Мир «Семейная команда» Классическая1, Мир-JCB «Семейная команда» Премиальная1 и Мир Премиальная вам будет начисляться 3 % годовых на остаток денежных средств, а выпуск и обслуживание карты производится абсолютно бесплатно. По каждой карте предусмотрены дополнительные опции, приносящие их владельцам еще больше преимуществ.

Банковские карты Мир «Семейная команда» Классическая и Мир-JCB «Семейная команда» Премиальная позволяют копить Бонусные баллы Программы лояльности «Семейная команда», которыми можно оплачивать до 100 %2 стоимости топлива, товаров и услуг в розничной сети автозаправочных станций/автозаправочных комплексов «Роснефть» и «ТНК»/«ПТК»/«Славнефть».

Расплачивайтесь банковскими картами с Приложением Программы лояльности «Семейная команда» в сети АЗС/АЗК «Роснефть» и «ТНК»/«ПТК»/«Славнефть» и в любых других торговых сетях и получайте дополнительные Баллы от Дальневосточного банка. В сети АЗС/АЗК «Роснефть» и «ТНК»/«ПТК»/«Славнефть» при предъявлении карты лояльности «Семейная команда» в момент оплаты будут начисляться 0,5 Балла за каждый 1 литра топлива и 1 Балл за каждые 20 рублей при покупке сопутствующих товаров и услуг (кроме табачной и алкогольной продукции). Также копить Баллы можно, совершая покупки у партнеров Программы лояльности «Семейная команда»3.

Карта Мир Премиальная с функцией CASH BACK (КЕШБЭК)4 позволяет возвращать на счет часть потраченных денежных средств от любых ежедневных покупок. Получайте повышенный кешбэк4 3 % при оплате товаров и услуг в аптеках, а со всех прочих покупок на карту будет возвращаться 0,5 %.

По картам доступно бесплатное SMS-информирование и системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-офис и Мобильный офис, круглосуточная служба поддержки, бесплатное снятие наличных: в банкоматах Дальневосточного банка – неограниченное количество раз, в банкоматах других банков – 5 раз в месяц. Кроме того, владельцы социальных карт смогут получать дополнительный кешбэк4 до 20 % за покупки у партнеров программы лояльности платежной системы МИР5.

Оформить банковские карты можно в любом офисе Дальневосточного банка. Ознакомиться с Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами АО «Дальневосточный банк» можно на сайте www.dvbank.ru в разделе «Тарифы» или по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

1 Ко-бренд Банка АО «Дальневосточный банк» и Программы лояльности «Семейная команда». Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2, этаж 2, помещение XXXIV. Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания Баллов, на сайте Программы https://komandacard.ru/terms.

2 Сумма скидки при оплате товаров, работ и/или услуг Баллами в сети АЗС/АЗК «Роснефть» и «ТНК»/«ПТК»/«Славнефть» может составлять до 100 % их стоимости, но не более 1000 Баллов в сутки. Баллы не списываются при покупке товаров-исключений (табачной и алкогольной продукции). Базовые правила Списания Баллов определяются курсом 1 Балл равен 1 рублю скидки.

3 Подробности и список партнеров на сайте https://komandacard.ru/partners

4 Кешбэк — возврат, сумма денежных средств, выраженная в рублях, выплачиваемая банком держателю карты. Полные правила начисления вознаграждения кэшбек размещены в разделе «Тарифы» и «Программа лояльности Cash back».

5 Подробности и список партнеров на сайте privetmir.ru