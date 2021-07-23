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Портфель автокредитования Примсоцбанка превысил 5 млрд рублей

Портфель Примсоцбанка по автокредитованию превысил 5 миллиардов рублей.

Этот результат заслуга активной и слаженной работы всех подразделений банка, участвующих в автокредитовании, рассказал Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Мы постоянно мониторим программы других банков и стараемся предлагать своим клиентам актуальные ставки и выгодные условия, работаем с обширной сетью партнёров: салонами, авторынками и физлицами – всё это и формирует активный спрос на наши продукты.

В банке также отметили что на сегодня самое востребованное предложение – автокредит "Подарочный".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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