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«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruАА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ и присвоило рейтинг на уровне ruАА+, прогноз «стабильный». 
 
Повышение рейтинга во многом связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников, указывает агентство. Пересмотру фактора поддержки способствовали успешная реализация стратегии развития банка, нашедшая отражение в повышении доли ПСБ на рынке государственного оборонного заказа (ГОЗ) с 60% до 65% за последние 12 месяцев, а также ожидаемый рост этой доли к концу текущего года не менее чем до 70%. 
 
При повышении рейтинга агентство также учитывало фактор стабильного развития банка в период экономического спада, вызванного пандемией коронавируса в 2020-2021 годах. 
 
По оценкам «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу, сильной ликвидной позицией и пр.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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