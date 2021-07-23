«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruАА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ и присвоило рейтинг на уровне ruАА+, прогноз «стабильный».

Повышение рейтинга во многом связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников, указывает агентство. Пересмотру фактора поддержки способствовали успешная реализация стратегии развития банка, нашедшая отражение в повышении доли ПСБ на рынке государственного оборонного заказа (ГОЗ) с 60% до 65% за последние 12 месяцев, а также ожидаемый рост этой доли к концу текущего года не менее чем до 70%.

При повышении рейтинга агентство также учитывало фактор стабильного развития банка в период экономического спада, вызванного пандемией коронавируса в 2020-2021 годах.

По оценкам «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу, сильной ликвидной позицией и пр.