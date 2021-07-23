ПСБ профинансировал строительство новой клиники в Тюмени

ПСБ предоставил тюменской многопрофильной клинике "ЮниМед" две кредитные линии на общую сумму 180 млн рублей на строительство нового лечебного корпуса. Одна из кредитных линий на 140 млн рублей была открыта при предоставлении Корпорацией МСП гарантии на сумму 26,5 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 750 млн рублей.



Строительство было проведено в рекордно короткие сроки, всего за полтора года. Новая клиника, общая площадь которой составляет 2400 кв. м, сможет принимать до 50 000 пациентов в год. В клинике будут вести прием специалисты узкого профиля по 32 направлениям медицины, в том числе профессора, кандидаты и доктора медицинских наук, врачи высшей категории.



"ПСБ рад быть частью масштабного регионального проекта по расширению медицинских возможностей тюменской клиники ЮниМед. Мы предлагаем комфортные условия и механизмы кредитования социально значимых объектов, в том числе по схеме поручительства, что высоко востребовано на фоне значительного внимания к теме здравоохранения и роста инвестиций в этой области, особенно в регионах, где существует потребность в открытии новых медицинских учреждений", - сказал Алексей Будаев, вице-президент – заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ.



«Поддержка социально значимых проектов предпринимателей – одно из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. Для успешной реализации таких проектов мы тесно взаимодействуем с бизнесом, получаем обратную связь по нашим продуктам и совершенствуем условия и параметры их предоставления в соответствии с тенденциями рынка. В рамках новой стратегии и реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства мы продолжим расширять линейку наших услуг для повышения доступности к финансированию и тем мерам поддержки, которые нужны бизнесу для успешного развития», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



«Нашей клинике и нашим пациентам давно уже был нужен круглосуточный стационар – и теперь он у нас есть! С поддержкой наших партнеров мы получили возможность в кратчайшие сроки решить задачу городского масштаба, социальная значимость которой особенно актуальна сейчас, в период пандемии, когда здоровье волнует всех и каждого. Ведь недаром наш проект был включен в перечень масштабных проектов Тюменской области», – отметила генеральный директор ООО «ЮниМед» Елена Юффа.



Клиника будет оснащена высокоточным оборудованием экспертного класса от ведущих мировых производителей. Пациенты смогут пройти в одном месте все необходимые виды обследования: УЗИ, эндоскопию, рентгендиагностику, денситометрию, маммографию и многие другие. Здесь будут принимать как взрослых пациентов, так и детей. На третьем и четвертом этажах расположится круглосуточный стационар с современными операционными залами и комфортными палатами.



Открытие клиники запланировано на октябрь 2021 года. Уже со следующего года клиника планирует войти в систему ОМС по оказанию высокотехнологичной помощи по ряду направлений, что сделает получение качественной медицинской помощи еще более доступным для жителей Тюмени.