70% крупного и среднего бизнеса проходят онбординг в Райффайзенбанке онлайн

В июне 2021 года 70% компаний в корпоративном сегменте открыли счета в Райффайзенбанке с использованием сервиса онлайн-онбординг . Это возможно благодаря новому для рынка процессу, разработанному банком в 2020 году.

В ходе онлайн-онбординга клиенту необходимо заполнить анкету: часть полей подтянется автоматически по ИНН все остальные данные можно внести в удобном интерфейсе с множеством подсказок и функций. Подпись и печать компании больше не требуются, а оформить и отправить анкету может любой представитель юридического лица.

Расчетный счет: забыть о ручном заполнении форм банка

Наряду с цифровым онбордингом на разные сервисы банка, новым клиентам доступно онлайн-оформление расчетного счета. Документы, необходимые для открытия счета (заявление, доверенность на пользователей для работы с онлайн-банком ) формируются Райффайзенбанком в онлайн-форме и подписываются клиентом при встрече. В заявке на оформление расчетного счета представитель компании указывает подписантов, выбирает пакет услуг и даже может указать держателей неименных карт. В июне 32% новых корпоративных клиентов банка открыли расчетный счет онлайн.

«Мы уверены, что корпоративный бизнес должен получать такой же продвинутый цифровой опыт, как и физические лица. Поэтому в разработке продуктов для корпоративных клиентов мы ориентируемся на бесшовное взаимодействие с банком и удобство как главные критерии успеха новых сервисов. Цифровой онбординг — яркий пример легкого, четкого решения клиентской потребности в банковских сервисах. Мы слышим позитивные отзывы от клиентов, так как в корпоративном сегменте такие сервисы — редкость», — прокомментировал Михаил Хаджабекян, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

Подробнее о корпоративных расчетных сервисах Райффайзенбанка можно узнать на сайте.