Сбер открыл первый офис нового формата в Иркутске

Первый офис Сбера нового поколения 22 июля открылся в Иркутске на ул.Трилиссера, 57а. Безбарьерное пространство, новое оборудование, в том числе банкоматы и терминалы электронной очереди; в одном месте доступны как финансовые, так и нефинансовые услуги, продукты и сервисы экосистемы Сбера – всем этим клиенты могут воспользоваться в новом отделении, аналогов которому еще нет в Иркутской области. В церемонии открытия участие приняли Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Иркутска Руслан Болотов, председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин и управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Сбер все время ищет удобные для клиента форматы обслуживания, меняется сам, меняет нас, меняет страну. Сегодняшний формат – это синергия традиционных и цифровых возможностей Сбера на двухстах квадратных метрах. Например, в скором времени терминал электронной очереди будет узнавать каждого клиента, который приходит в офис. В ближайшее время пополнится и наша витрина СберДевайсов: для детей добавится игровое приложение к Сберпорталу (Kidsar); для продвинутых пользователей – TV-медиацентр с умной камерой (Sberbox Top). Это ТВ, кино, музыка, игры – все в одном. Помимо этого, в нашу жизнь прочно входит технология «умного дома», у нас на полке можно выбрать умные розетки и умные лампы. Функционал уже довольно широк – можно дистанционно настраивать освещение, контролировать электроприборы, делать заказы в СберМегаМаркете, слушать новости, менять громкость телевизора и т.д. Причем все это можно делать в удобном для вас формате – пультом, приложением в мобильном телефоне, жестами, голосом».

Председатель банка отметил еще одно важное направление – повестка ESG. Офис нового поколения соответствует «зеленой» стратегии не только раздельным сбором мусора, но и экономичным расходом воды благодаря специальным датчикам, установленным на кран, экономией света и тепла - регулируется вся инженерная составляющая и управление этим процессом возможно удаленно, из одной точки.

Игорь Кобзев, Губернатор Иркутской области:

«Сберу с новыми технологиями нужно заходить в районы, туда, где у нас идет сейчас новая стройка, реконструкция. Регион тесно сотрудничает со Сбербанком, мы отмечаем участие банка в ключевых событиях области и сегодняшнее открытие офиса нового формата показывает еще раз, как чутко и быстро банк реагирует на запросы жителей региона. Приятно, что к нам одним из первых в стране приходят новые решения».

В 2021 году в Иркутске планируется открытие еще трех аналогичных офисов, всего на территории Байкальского банка их будет 11. Переход на новый формат коснется и малых сельских отделений. До конца года будет переформатировано 35 таких офисов, 12 из них в Иркутской области.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Сегодня для нас действительно важное событие – в год 180-летия Сбербанка мы открыли в Иркутске не офис банка, а офис экосистемы Сбера. Мы планируем постепенный переход всех офисов на новый формат работы и продукты экосистемы стремительно появляются в наших традиционных офисах. Мы полностью обновили пространство офиса, по-новому организовали рабочие места сотрудников, предусмотрели удобные места для клиентов в зале – можно и встречу провести, и кофе выпить, и поработать в комфортном пространстве. Мы позаботились о клиентах с особыми потребностями – банкоматы оснащены шрифтом Брайля, слабослышащим клиентам помогает сурдопереводчик, специальные помещения оборудованы для удобства маломобильных граждан. Мы идем вперед и по-прежнему остаемся надежным партнером, которому доверяют миллионы клиентов».

Руслан Болотов, Мэр города Иркутска:

«Современный офис, где продумана маршрутизация клиента, где все создано для его комфорта и экономии времени. Сегодня такой формат однозначно нужен, госструктуры давно перешли на режим работы «одно окно». Аналогию, наверное, можно провести с Госуслугами или МФЦ. Теперь и коммерческие структуры идут по такому пути и это очень облегчает жизнь человека. Очень хотелось бы, чтобы такой сервис быстрее появлялся в каждом уголке нашего города».

В сентябре в Иркутске Сбер планирует открытие хаба* (это аптеки с торговым залом и складом, предназначенные для интернет-продаж) СберЕаптеки, что позволит сократить срок доставки лекарств и товаров для здоровья до нескольких часов. В скором времени, в обновленных офисах банка будут открываться отделения СберЕаптеки, представляющие полноценные аптечные пункты, где клиенты смогут не только забрать свои заказы, но и купить необходимые лекарственные препараты.