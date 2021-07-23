Более 1,7 млрд рублей дополнительно получит Иркутская область на поддержку системы здравоохранения

Более 1,7 млрд рублей дополнительно получит Иркутская область из федерального бюджета на поддержку системы здравоохранения. Денежные средства выделят из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Как пояснил глава регионального минздрава Яков Сандаков, средства предназначены для использования в системе обязательного медицинского страхования, в том числе для финансового обеспечения стационарного лечения пациентов.

Всего же, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, российские регионы получат более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи.