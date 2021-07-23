Росбанк повысил ставки по вкладам «Прогрессивный», «150 лет надежности» и «Премиум 150 лет надежности», рассказали SIA.RU в банке.

Так, согласно условиям вклада «Прогрессивный», ставка с 1 по 3 месяц срока вклада составит 5,5% (вместо 3,5%), а с 10 по 12 месяц срока вклада максимальная ставка составит уже 7% годовых (вместо 5,5%)*. На 0,75% увеличиваются ставки по вкладам «150 лет надежности» и «Премиум 150 лет надежности».

В Росбанке также существует ряд опций, направленных на создание еще более выгодных условий по продуктам. Так, при применении опции «Гран При» процентная ставка в рублях по вкладу «Премиум 150 лет надежности» составит 7,5%**. Также до 10 млн руб. увеличена максимальная сумма вклада в рамках акционных предложений банка.

Опция «Welcome бонус» применяется при открытии вклада «150 лет надежности» по 30.09.2021. При применении опции «Welcome бонус» процентная ставка в рублях по вкладу «150 лет надежности» увеличивается в диапазоне от 1% годовых при открытии такого вклада на 6 месяцев до 1,75%, на 1,75% годовых – при открытии такого вклада на 36 месяцев. Сумма вклада в рамках опции «Welcome бонус» - от 15 тыс. рублей до 10 млн рублей.

«Мы стремимся сохранять конкурентный уровень ставок по всем нашим продуктам. Решения о корректировке условий мы принимаем в зависимости от развития рыночной ситуации. Мы стремимся создавать гибкие условия по вкладам, так как этот продукт остается одним из наиболее востребованных инструментов для сбережения и накопления средств для наших клиентов», - отметил Алексей Тартышев, директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка.

Ставка на с 1 по 3 месяц = 5,5%, с 4 по 6 месяц =6%, с 7 по 9 месяц =6,5%, с 10 по 12 месяц=7%. Ставка при досрочном возврате вклада - 0,01%. Общий срок вклада - 1 год. Сумма вклада от 500 тыс. рублей до 50 млн рублей.

Опция «Гран При» может быть применена при открытии в офисах Банка вклада «Премиум 150 лет надежности» (с выплатой процентов в конце срока вклада) в рублях на срок 12 месяцев (далее — «Вклад») клиентами, заключившими договор инвестиционного или накопительного страхования жизни со страховой компанией, в качестве агента которой выступает ПАО РОСБАНК, либо договор доверительного управления с организацией, в качестве агента которой выступает ПАО РОСБАНК (далее — «Договор доверительного управления»). Сумма вклада от 500 тыс. до 10 млн рублей.

Общее число открытых клиенту Вкладов с применением опции «Гран При» не может превышать число заключенных этим клиентом вышеуказанных договоров.

Опция «Гран При» применима к вновь открываемым Вкладам, при этом сумма Вклада не должна превышать: