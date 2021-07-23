Налог на выезд введут Мальдивы

Теперь туристы будут платить вместо аэропортового сбора, сбор за выезд с курорта. Сумма варьируется от 30 до 130 долларов, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание Rajje.

На Мальдивах власти ратифицировали поправку к Закону о налогах и сборах аэропортов, согласно которой туристы должны будут платить налог на отъезд при отбытии с островов. В Ассоциации туроператоров России предупреждают, что таким образом отдых на Мальдивах станет дороже.

Сейчас на Мальдивах действует аэропортовый сбор в размере $15 с пассажира. С 1 января 2022 года система поменяется: сумма сбора увеличится и будет меняться в соответствии с классом, которым путешественник покидает острова. Иностранные пассажиры, вылетающие эконом-классом, в качестве налога на вылет будут платить $30. Для вылетающих бизнес-классом сбор составит $60, первым классом – $90. Самый большой сбор предусмотрен для тех, кто путешествует на частных самолетах – $120. Пассажиры с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет будут освобождены от налога на вылет.

Кроме того, пассажиры, вылетающие через международный аэропорт Велана в Мале, должны будут заплатить 25 долларов США за так называемый «сбор на развитие аэропорта», отмечает АТОР.