Названы страны с наибольшими потерями от коронавируса

Главными последствиями пандемии для национальных экономик станут долговая нагрузка, социальное напряжение и бедность, сообщает РБК со ссылкой на Moody's.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service выпустило доклад с оценкой потерь национальных экономик из-за пандемии COVID-19. Продолжительные негативные последствия аналитики прочат большинству стран мира, однако некоторым из них удастся выйти из кризиса с минимальным ущербом.

Самые серьезные потери ощутят страны с формирующимися и «пограничными» (frontier) экономиками – особенно те, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм. В зоне риска также государства с высокой долговой нагрузкой даже без учета пандемии и слабыми институтами, не способными в должной мере поддержать восстановление. К категории наиболее пострадавших Moody's относит Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу.

Лишь небольшая группа стран может избежать серьезных экономических потрясений, их реальный ВВП к 2023 году будет лишь немного ниже или даже выше допандемических прогнозов. Речь идет о странах с развитой экономикой, включая США, большинство стран Западной Европы, а также Китай. В США и еврозоне вакцинация населения находится в продвинутой фазе, а огромные фискальные стимулы помогают экономике быстрее восстановиться.

В таких странах, как Китай, Южная Корея или Сингапур, ответ властей на кризис здравоохранения был достаточно эффективным: там с самого начала были введены жесткие карантинные ограничения, которые позволили медицинским учреждениям справиться с ростом заболеваемости.

Россия наряду с Мексикой, Бразилией и Австралией, по мнению экспертов рейтингового агентства, входит в число стран, для которых негативные последствия коронакризиса будут умеренными (разница от 2 до 8% по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП).

Moody's не приводит конкретной оценки потерь российской экономики. Если исходить из докризисного прогноза Минэкономразвития и текущего его прогноза (июль 2021 года), разница в темпах экономического роста в 2020–2023 годах составит около 5 п.п.: если докризисный прогноз предполагал накопленный рост к 2023 году на 12%, то текущий прогноз предусматривает рост реального ВВП на 7% за тот же период.