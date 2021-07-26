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Александр Абрамкин: «Сбер всё время меняется сам, меняет нас, меняет страну»

Новейшие цифровые технологии и ESG-стратегия в организации пространства и функционала, классические банковские продукты и нефинансовые сервисы экосистемы Сбера, безбарьерное пространство и «свободное» общение с сотрудниками – всё это офис Сбера нового формата, который открылся в Иркутске на ул. Трилиссера, 57а. Деньги в банкомате здесь можно снять «лицом» - без карты и смартфона, услуги оплатить через кэш-кассира, поговорить с менеджером за чашкой кофе, а ещё – оформить полис ОСАГО, отправить и получить посылку, протестировать и заказать умные Сбердевайсы и сдать на переработку батарейки.

Банкомат с биометрией

Первые результаты трансформации старого Сбербанка в новый Сбер увидели губернатор региона Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и журналисты ведущих СМИ. Обо всех фишках офиса «поколения next» гостям рассказали хозяева праздника – председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин и управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина.

На что сразу обращаешь внимание в помещении нового офиса – так это на необычные банкоматы, которые больше похожи на максисмартфоны, чем на терминалы для денежных операций. На них можно пройти биометрию, «привязать» к ней свою банковскую карту – на все манипуляции потребуется не более 2-3 минут – и в дальнейшем пользоваться устройством можно будет уже без карты и смартфона.

Как можно снять деньги только по биометрии – образно говоря, «лицом» – продемонстрировал Александр Абрамкин, попутно объяснив, что, несмотря на большой экран, изображение на нём видит только тот, кто проводит операцию.

– Это абсолютно безопасно и конфиденциально, потому что специальные технологии делают экран совершенно темным для постороннего глаза, – даже в том случае, если кто-то стоит рядом с вами, – пояснил Александр Абрамкин.

Банкоматы нового поколения – авторская запатентованная разработка Сбера. Сейчас они совмещают в себе два устройства – банкомат и платежный терминал: можно и деньги снять, и провести платежи. Важно, что современные технологии доступны также людям с особыми потребностями: для слабовидящих на панели размещено меню, нанесенное шрифтом Брайля, для слабослышащих предусмотрены наушники. В Иркутске – это первые банкоматы такой модели.

Офис без стен и барьеров

Необычной для банка – пока ещё – кажется и новая организация пространства в помещении – без  стен и лишних перегородок. Как отметила в разговоре с главным редактором Газеты Дело Юлия Кальвина, открытость и прозрачность – это общемировой тренд в современном дизайне и коммуникациях.

– Да, мы полностью изменили наше пространство, ушли от лишних барьеров между клиентами и сотрудниками, для которых по-новому организовали рабочие места, – рассказала она. – Например, рабочее место старшего клиентского менеджера оснащено теперь и стационарным компьютером, и планшетом, что позволяет ему сократить время обслуживания. Например, оформление заявки на потребительский кредит сейчас занимает всего 5-7 минут. Кроме этого, планшет даёт возможность работать с клиентом в любой точке офиса, а также вызвать сурдопереводчика для работы с плохо слышащим человеком.

Помимо традиционных банковских операций – по вкладам, картам, кредитам – менеджер может предоставить и нефинансовый сервис, например, оформить полис ОСАГО, страховку «Защита от клеща», подключить СберЗдоровье. Кстати, с недавнего времени этот сервиспозволяет не только получать консультацию врачей онлайн, но и записаться к врачу на личный прием – сейчас в Иркутске заключены договоры с 22 клиниками. А ещё можно оформить посылку – о популярности у иркутян этого сервиса говорят цифры: в июне через СберЛогистику они получили 11 тысяч посылок, а отправили 650.

ESG-стратегия в каждой «мелочи»

Ещё одно новшество в дизайне, которым теперь могут пользоваться клиенты, ожидая своей очереди на обслуживание – своеобразная коворкинг-зона. В ней размещены удобные кресла, есть кофе-машина, можно воспользоваться бесплатным wifi, чтобы, к примеру, не отрываться от собственного рабочего процесса. Здесь же есть оригинальный контейнер для сбора батареек, которые потом утилизирует специализированная компания.

Как отметил Александр Абрамкин, ESG-стратегия – очень важное направление в политике Сбера. И офис на Трилиссера полностью соответствует «зелёной» концепции. Здесь реализован не только популярный принцип раздельного сбора мусора, но и применено много технологий «умного дома»: климат-контроль, регулирование электроэнергии, использование специального оборудования для экономии воды, слежения за уровнем шума, углекислого газа и других загрязняющих веществ, плюс практически безбумажная технология обслуживания.

– Меня очень впечатлил рациональный подход банка к экологии и экономии ресурсов: электричества, воды, бумаги, – прокомментировал Игорь Кобзев. – Это пример для подражания другим компаниям, которые тоже могут использовать ESG-технологии.

Пространство для взрослых и детей

Изменилась и зона обслуживания клиентов, хотя, казалось бы, что здесь можно изменить? Как выяснилось, многое. Теперь здесь нет не только барьеров и перегородок, но и привычных касс в отдельных помещениях, как это было раньше. Их заменили умные кэш-кассиры, которые выполняют все операции – принимают переводы, оплату услуг, пополняют вклады и обменивают валюту. Работает оборудование, которое тоже является собственной разработкой Сбера, по принципу ресайклинга – один клиент вносит деньги, аппарат их проверяет, пересчитывает и уже через несколько минут эти наличные средства можно выдать другому клиенту.

– Два аппарата заменили целую кассу, что позволило нам уйти от хранилищ, – пояснила Юлия Кальвина. – Освободившееся пространство мы использовали, чтобы сделать наш офис еще более просторным и комфортным, в том числе для малышей, которые приходят к нам с родителями.

Для детей в офисе выделили уголок, оборудованный планшетом, на котором можно поиграть или посмотреть мультики. Кстати, «Союзмультфильм» тоже входит в экосистему Сбера, в которой сейчас более 60 компаний.

– Современный офис, где продумана маршрутизация клиента, где все создано для его комфорта и экономии времени, – считает Руслан Болотов. – Очень хочется, чтобы такой сервис быстрее появлялся в каждом уголке нашего города.

Витрина умной цифры

Пожалуй, самая необычная локация в новом офисе – это витрина СберДевайсов. Сейчас здесь представлены приставка с виртуальным ассистентом SberBox, умные СберЛампа и СберРозетка.

Со SberBox можно смотреть фильмы и ролики в ОККО и на Youtube, слушать любимую музыку, радио и аудиокниги, смотреть ТВ, играть в видеоигры и многое другое – в целом, он может выполнять более 100 функций, и с каждым днём их количество растёт. Всеми сервисами управляет виртуальный помощник. С его помощью можно также управлять, в том числе дистанционно, розеткой, чтобы контролировать работу электроприборов, и лампой Sber, которая потребляет в 9-10 раз меньше электричества и может по команде включатся, выключатся, менять яркость и  цвет.

Кроме этого, по словам Александра Абрамкина, в ближайшее время витрина СберДевайсов пополнится новыми гаджетами: для детей добавится игровое приложение к Сберпорталу (Kidsar); для продвинутых пользователей – TV-медиацентр с умной камерой (Sberbox Top), возможности которой гостям тоже продемонстрировали, что называется, не отходя от витрины, позвонив главному врачу областной детской больницы, хирургу Юрию Козлову.

– Нам тоже интересны цифровые проекты, которые развивает Сбер, – высказал своё мнение доктор. – Мы можем многие из них воплотить и развивать у себя в здравоохранении.

Максимум услуг в любой точке

– Сбер всё время меняется сам, меняет нас, меняет страну. Наши офисы становятся таким пространством, в котором можно решить практически весь спектр задач, стоящих перед человеком. Кроме этого мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли получать максимум услуг в любой точке своего присутствия – не только в нашем офисе, но и дома, на работе, в путешествии, – отметил Александр Абрамкин, и поделился ближайшими планами по переформатированию Сбербанка в экосистему Сбера. – В сентябре мы планируем в Иркутске открытие хаба СберЕаптеки, что позволит сократить срок доставки лекарств и товаров для здоровья до нескольких часов. В скором времени, в обновленных офисах банка будут открываться отделения СберЕаптеки, представляющие полноценные аптечные пункты, где клиенты смогут не только забрать свои заказы, но и купить необходимые лекарственные препараты.

При этом, по мнению губернатора Иркутской области, Сберу с его новыми технологиями нужно заходить в районы, где активно строятся новые объекты, идёт реконструкция, и где люди ждут его участия в жизни региона.

– В 2021 году – к 180-летней годовщине Сбербанка – в Иркутске планируется открытие  ещё трёх офисов нового формата, а всего на территории Байкальского банка их будет 11, - проинформировал Александр Абрамкин. – Переход на новый формат обязательно коснется и малых сельских отделений. До конца года будет переформатировано 35 таких офисов, 12 из них – в Иркутской области.

Кардинальные изменения произошли не только с офисами Сбера. Изменилась даже форма персонала – она стала более демократичной и удобной, официальные пиджаки и блузки заменила фирменная одежда в стиле casual.

– Поскольку сейчас в офисах Сбера в основном работают молодые сотрудники (средний возраст женщин – 34 года, мужчин – 36), то им комфортнее работать в более «неформальной» одежде. Кстати, она тоже способствует более доверительному отношению между сотрудниками и клиентами, – прокомментировала Юлия Кальвина.

 


<p>Сбер открыл первый офис нового формата в Иркутске.<br /> Фото: Ольга Копылова</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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