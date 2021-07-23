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«Золотые дни» доллара сочтены – Михаил Коган

Валюта уходит из торговых операций между странами, передает слова эксперта агентство «Прайм».

Де-факто доллар будет оставаться ключевой мировой валютой еще достаточно долго – все-таки нужно понимать, что такие операции, как в России, когда из национальной «кубышки» полностью уходит американская валюта, происходят достаточно редко. Но факт остается фактом – доллар постепенно все меньше фигурирует в торговых операциях между странами – они предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара», – добавляет он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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