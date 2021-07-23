За прошедшие сутки 406 жителей Приангарья заболели коронавирусом

Общее число больных подошло к отметке в 82,6 тыс.

В больницах находятся 5,5 тысячи человек. Амбулаторное лечение проходят 6,4 тыс. человек.

Выздоровели за последние сутки 230 человек, скончались – 35 людей с коронавирусом.

Несмотря на повышенную смертность и заболеваемость новой инфекцией губернатор области заявляет о прохождении «третьей волны». Сейчас главная задача, по словам главы региона, оперативно госпитализировать всех, у кого есть медицинские показания, чтобы снизить число смертельных случаев на всех уровнях.