Минтранс региона продлил маршрут «Иркутск - СНТ «Дорожный строитель» до СНТ «Фотон»

Садоводческий маршрут «Иркутск - СНТ «Дорожный строитель» с 23 июля продлили до СНТ «Фотон». Такое решение принято министерством транспорта и дорожного хозяйства региона в связи с просьбами и обращениями граждан.

В пределах участка автодороги СНТ «Дорожный строитель» – СНТ «Фотон» расположены 12 садоводств, где помимо дачников, использующих участки только в летний период, круглогодично проживает более 500 семей. Ранее, в связи с отсутствием транспортного сообщения, люди были вынуждены добираться пешком от остановочного пункта СНТ «Дорожный строитель» до своих участков в садоводствах, преодолевая расстояние до 7 километров.