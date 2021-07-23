Жители Иркутской области пишут в резюме о любви к даче и огороду

Согласно исследованию hh.ru (документ есть у SIA.RU), дачниками себя считают больше 49 тысяч соискателей со всей страны.

Больше всего их в:

Москве (35,4%),

Санкт-Петербурге (11,6%),

Московской области (8,7%),

Краснодарском крае (3,3%),

Республике Татарстан (2,7%).

Иркутская область по количеству поклонников дач и огородов заняла 16 место в стране среди 47 регионов – на область приходится 1% таких соискателей.

Чаще всего дачей и огородом увлекаются соискатели из профессиональных сфер:

«Продажи» (14,2%),

«Юристы» (11,8%),

«Административный персонал» (6,9%),

«Строительство» (6,9%),

«Транспорт, логистика» (6,8%),

«Производство, сельское хозяйство» (6,3%).

Реже всего дачники ищут работу в сферах «Добыча сырья» и «Спорт, фитнес, красота» (по 0,5%), «Консультирование» и «Страхование» (по 0,3%), «Инсталляция и сервис» (0,2%).

Интересно, что мужчин среди соискателей-дачников больше, чем женщин – 53%. Любопытен и возрастной состав – чем старше соискатели, тем чаще среди них встречаются любители дачи: 37% дачников – старше 46 лет, 30% - люди 36-45 лет, 24% – 26-35 лет, 6% – младше 25 лет.