Жители Иркутской области пишут в резюме о любви к даче и огороду

Согласно исследованию hh.ru (документ есть у SIA.RU), дачниками себя считают больше 49 тысяч соискателей со всей страны.
Больше всего их в:
- Москве (35,4%),
- Санкт-Петербурге (11,6%),
- Московской области (8,7%),
- Краснодарском крае (3,3%),
- Республике Татарстан (2,7%).
Иркутская область по количеству поклонников дач и огородов заняла 16 место в стране среди 47 регионов – на область приходится 1% таких соискателей.
Чаще всего дачей и огородом увлекаются соискатели из профессиональных сфер:
- «Продажи» (14,2%),
- «Юристы» (11,8%),
- «Административный персонал» (6,9%),
- «Строительство» (6,9%),
- «Транспорт, логистика» (6,8%),
- «Производство, сельское хозяйство» (6,3%).
Реже всего дачники ищут работу в сферах «Добыча сырья» и «Спорт, фитнес, красота» (по 0,5%), «Консультирование» и «Страхование» (по 0,3%), «Инсталляция и сервис» (0,2%).
Интересно, что мужчин среди соискателей-дачников больше, чем женщин – 53%. Любопытен и возрастной состав – чем старше соискатели, тем чаще среди них встречаются любители дачи: 37% дачников – старше 46 лет, 30% - люди 36-45 лет, 24% – 26-35 лет, 6% – младше 25 лет.