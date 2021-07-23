Братские медики получили ценные рекомендации по лечению коронавируса

Братские врачи приняли участие в онлайн-семинаре, посвященном актуальным вопросам лечения ковида. Мероприятие прошло по предложению общественного деятеля Олега Дерипаска, по инициативе которого ранее в семи городах Сибири и Урала были построены «Центры помощи и спасения», специализирующиеся на лечении внебольничной пневмонии, сообщили SIA.RU.

Участниками семинара стали более 200 медиков из разных городов, в том числе из Братска – специалисты Центральной районной больницы и ГБ №5. Врачи смогли получить ответы на все интересующие вопросы.

– Семинар был очень полезен, мы взяли для себя совершенно новые рекомендации по лечению тяжелых больных, которые не регламентированы нормативными документами, – рассказала Оксана Гиевская, заместитель главврача по лечебной работе ЦРБ. – Есть ситуации, когда еще не отрегулированы определенные нюансы лечения. Например, у больных, которые долго находятся в реанимации, формируется фиброз легких, мы получили по этому вопросу очень важные рекомендации. Мы признательны за организацию подобного мероприятия и надеемся на то, что оно не последнее.

Программа поддержки медиков в регионах присутствия РУСАЛа продолжается почти год. В частности, братские специалисты не единожды принимали участие в онлайн- и офлайн-семинарах с московскими медиками. Кроме того, по инициативе Олега Дерипаска действует программа усиления контингента местных медиков приезжими специалистами с богатым опытом лечения больных коронавирусом. Чаще всего, это врачи анестезиологи-реаниматологи.

Напомним, «Центр помощи и спасения» был построен РУСАЛом за рекордные полгода и открылся в декабре 2020-го. На данный момент пациентами учреждения стали более 600 братчан и жителей Северных территорий региона.