Новый медицинский корпус для лечения COVID-19 открыли в Усть-Куте

В городе Усть-Кут Иркутской области 23 июля открыли новый современный высокотехнологичный медицинский корпус, где будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. В будущем он может быть перепрофилирован для лечения других заболеваний. Медучреждение построено за счет Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая направила на эти цели более 500 млн рублей. Договоренность о финансировании была достигнута между Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и руководством ООО «Иркутская нефтяная компания» летом 2020 года.

Медучреждение рассчитано на 60 койко-мест. Его площадь составляет 3 000 кв. метров. Все палаты, рассчитанные на одного либо двух пациентов, оборудованы душем и санузлом. К каждой койке подведен кислород, который генерируется станцией, размещенной в больнице. Это обеспечит его бесперебойную подачу больным. Кроме того, в здании размещены три палаты реанимации – всего 6 мест для интенсивной терапии.

Новый медицинский корпус оснащен современной системой вентиляции с обеззараживанием, системой врачебной связи. На территории также создан пункт для дезинфекции медтранспорта. На данный момент осталось выполнить работы по благоустройству территории корпуса.

Иркутская нефтяная компания намерена продолжать содействовать в развитии первичной и специализированной медицинской помощи в Усть-Кутском районе. Кроме возведения нового медицинского корпуса в Усть-Куте ИНК оказала помощь в разработке проектно-сметной документации, необходимой для проведения капремонта главного корпуса больницы.