Иркутская область поднялась на 2-ое место по площади лесных пожаров в России

Приангарье второй день подряд находится на втором месте по площади лесных пожаров в России, следует из данных, опубликованных на сайте «Авиалесохраны», ранее регион занимал третью строчку списка.

По информации на 23 июля, в Иркутской области горят почти 40 тысяч га леса. Большая площадь пожара зафиксирована только в Якутии – 709,6 тысячи га. В тройке лидеров также Чукотский автономный округ, где горят 18 тысяч га тайги.

На пожарах в Приангарье задействовано 185 работников ФБУ «Авиалесоохрана», 50 работников ГАУ Республики Тыва «Тувинская база авиационной охраны лесов от пожаров», 30 работников АУ Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов».