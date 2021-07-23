«Восточный союз» планирует масштабировать формат дискаунтера

Консолидированный товарооборот трёх продуктовых ритейлеров, вошедших в «Восточный союз», в 2021 году при консолидации составил 120 млрд рублей, но он будет расти. Об этом в интервью Retail.ru сообщили генеральный директор сети «Красный Яр» и «Батон» Анжела Рябова исполнительный директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

– Во-первых, прирост каждой из сетей будет составлять примерно 10–15% в год, во-вторых, начнем вместе масштабировать формат дискаунтера и выходить на новые территории, – сообщила Анжела Рябова.

При этом «Восточный союз» не торопится подводить все магазины к общей вывеске, а оставит мультибрендовый и мультиформатный холдинг. В планах союза – расширением СТМ (собственной торговой марки) за счет выхода на средний и высокий ценовые сегменты.

Участники союза подчеркивают, что заявки на членство в союзе продолжают поступать и сейчас, но пока они планируют сфокусироваться на собственных интеграционных процессах.

– Спешить не надо, но уверен, что будет появляться все больше возможностей для сотрудничества с другими сетями. Вместе сильнее, – отметил в интервью Ярослав Шиллер.

Напомним, что крупнейшие ритейлеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России, региональные торговые сети «Красный Яр», «Самбери» и «Слата», в мае 2021 года объявили об объединении в стратегический альянс «Восточный союз». Стратегическая цель «Восточного союза» – выстроить омниканальный мультиформатный холдинг для укрепления лидерства в продуктовом ритейле СФО и ДФО и войти в ТОП-10 российского рынка. Планируется, что совокупная EBITDA за 5 лет вырастет более чем в два раза.