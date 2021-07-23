Фитнес-индустрия Приангарья обратилась к Кобзеву с просьбой снять антиковидные ограничения

Бизнесмены фитнес-индустрии Иркутской области создали петицию, адресованную губернатору Приангарья Игорю Кобзеву, с просьбой снять антиковидные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

«Мы четко и ясно осознаем последствия данного решения для отрасли – предложенный формат работы равносилен полному закрытию фитнес-клубов в Иркутской области», – говорится в сообщении.

Напомним, согласно Указу главы региона посещать спортивные организации в настоящее время могут только привитые граждане, либо те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или подтверждение о наличии иммунитета к ковиду (для переболевших).

По мнению бизнеса, введение бесковидных зон обернется падением посещаемости как минимум на 95%. Уже сейчас, по данным предпринимателей, посещаемость фитнес-клубов упала в 4-5 раз, а продажи клубных карт остановились вообще.

«Введенные ограничения фактически уничтожат сферу физкультурно-оздоровительных услуг (фитнеса) в Иркутской области, поставят на грань банкротства предприятия, приведут к увольнению работников, неплатежам по обязательствам», – говорится в петиции.

Помимо отмены ограничений, бизнесмены просят:

снизить налоговую ставку по до 1%;

выделить компенсации фитнес-индустрии в размере не менее 2 МРОТ на работника за каждый месяц работы предприятия в условиях нынешних ограничений;

обеспечить необходимым количеством вакцин пункты вакцинации на территории области.

На момент публикации материала, обращение поддержали 1,7 тысячи людей.