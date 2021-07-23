Миллионные убытки несут энергетики и бюджет из-за увеличения холостых сбросов на Иркутской ГЭС

В прошлом году в Приангарье наблюдалось маловодье, сбросы на Иркутской ГЭС составляли 1500 кубометров в секунду. В этом году со 2 июля из-за повышенной водности Федеральное агентство по водным ресурсам постепенно увеличивает установленные сбросные расходы для Иркутской ГЭС. За июль таких распоряжений было уже шесть.

Мера эта обусловлена экстремально высокой приточностью в озеро Байкал. Сейчас среднесуточный расход Иркутской ГЭС составляет уже 3200 кубометров в секунду. Однако большая часть воды сбрасывается вхолостую: полезный расход для ГЭС составляет лишь 2500 кубометров в секунду, остальная вода проходит через холостой водосброс и выработку энергии не увеличивает. За 20 дней июля через иркутский гидроузел пропустили 0,9 кубических километров воды без производства энергии.

– Ситуация для нас, так скажем, невыгодная. Принципиально она не выгодна и бюджетам различных уровней, потому что, если бы смогли задержать воду в Байкале, то это дополнительная выработка электроэнергии и дополнительное поступление в бюджеты всех уровней, – рассказал директор ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Сергей Кузнецов во время пресс-конференции, посвященной состоянию текущей гидрологической обстановке.

При этом технических возможностей у энергетиков, чтобы нарастить выработку нет.

– В работе у нас семь гидроагрегатов, один агрегат находится на техническом перевооружении. Быстро ввести новый агрегат мы не можем, соответственно выработать на нем электроэнергию тоже не можем. Мы и так вынуждены из-за этой ситуации перенести капитальные и текущие ремонты, – заключает он.

Ранее глава региона Игорь Кобзев утверждал, что 3200 м³/с – это предел, дальше которого увеличивать сбросы нельзя. По прогнозам метеорологов, в июле полезный приток в озеро Байкал составит 6000-7000 м³/с, это 120-140% нормы.

С критикой системы регулирования уровня воды в Байкале выступили ученые. Они не могут объяснить, чем руководствовались законотворцы в 2001 году, искусственно ограничив диапазон колебаний уровней воды в озере между отметками 456 и 457 метров по условной Тихоокеанской системе высот. Они считают цифры надуманными.