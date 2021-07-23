Иркутянка отсудила у строительной фирмы 1,5 млн рублей за подтопленную парковку

Жительница Иркутска отсудила у «Строительно-Торговой Компании» 1,5 млн рублей за некачественную парковку, которую регулярно подтапливало талыми и ливневыми водами, следует из материалов Иркутского областного суда.

Установлено, что в 2014 году женщина заключила договор участия в долевом строительстве – застройщик пообещал построить и передать место на подземной стоянке, объект в дальнейшем был передан истцу. С весны 2015-го покупательница столкнулась с проблемой: парковку регулярно начало подтапливать. Женщина обращалась в управляющую компанию, которая вела многолетнюю переписку с застройщиком, но проблема не разрешалась.

В 2019 году иркутянка заключила договор на проведение строительно-экспертного исследования парковки, во время которого было установлено, что «при строительстве застройщик ООО «СТК» допустил отклонения от проектной документации, а также некачественно выполнял строительные работы, что привело к возникновению скрытых дефектов, которые при приемке работ были не видны, а обнаружились только при эксплуатации. Согласно заключению специалиста, устранить скрытые дефекты и повреждения технически не представляется возможным».

Истец обратилась в суд, ей удалось расторгнуть договор участия в долевом строительстве, взыскать проценты за пользование чужими деньгами, получить компенсацию морального вреда, ответчика обязали также вернуть деньги за экспертизу, представительство, оплатить штраф.

Строительная компания, не согласившись с решением Иркутского областного суда, обратилась в вышестоящий суд с апелляционной жалобой.