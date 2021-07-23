Острова Конный и Юность в Иркутске может подтопить при увеличении сбросов на Иркутской ГЭС

Это произойдет при условии повышения сбросов до 4000 м³/с. На данный момент станция сбрасывает 3200 м³/с. Решение об увеличении сбросов до этого уровня было принято Росводресурсы 19 июля.

К повышению сброса воды до критических уровней может привести подъем воды в Байкале до уровня 457,30 метров, на 23 июля он составляет 456,9 метра. Ближайшей прогноз Росводресурсов ожидается в августе, рассказали эксперты на пресс-конференции, посвященной состоянию текущей гидрологической обстановки.

– В последний раз такой объем сброса действовал в 1988 году, – прокомментировал Андрей Южаков, заместитель мэра города Иркутска. – Но тогда плотность застройки города была другая и воздействие на берега Ангары было не таким серьезным.

Глава региона Игорь Кобзев утверждает, что 3200 м³/с – это предел, выше которого увеличивать сбросы нельзя. По прогнозам метеорологов, в июле полезный приток в озеро Байкал составит 6000-7000 м³/с, это 120-140% нормы.