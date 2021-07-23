Прианарье вошло в список регионов, где будут штрафовать машины с выключенными фарами

Камеры с осени 2021 года будут штрафовать автомобили с выключенными фарами в 12 регионах России, в том числе в Иркутской области, сообщает Autonews.

Кроме Приангарья, технология появится в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области и на других территориях. Разработчик проекта – компании «Астралаб», она будет обслуживать 1,5 тысячи камер по всей стране.

Проект планируется запустить осенью, при этом регионам разрешено самостоятельно решать, когда начинать пользоваться новыми возможностями камер.