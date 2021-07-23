Студенческие отряды участвуют в строительстве Иркутского завода полимеров

ООО «Иркутский завод полимеров» (ИЗП, проект ООО «Иркутская нефтяная компания») приняло на строительство объектов 20 человек из студенческого стройотряда, рассказал SIA.RU в компании.

Иркутская нефтяная компания впервые решила привлечь студенческие трудовые отряды для работы на своих объектах. В феврале 2021 года в ходе совещания командир Иркутского регионального отделения Ольга Баранова и командир студенческих строительных отрядов Роман Гринюк поддержали идею компании и объявили набор студентов в отряд ИНК. Участниками стройотряда стали учащиеся Сибирского колледжа транспорта и строительства.

Студенческий стройотряд в течение 2 месяцев работает на строительной площадке Иркутского завода полимеров, а также оказывает помощь в организации производственно-технического отдела и кадровом делопроизводстве.

– Для ребят это хорошая возможность получить практические навыки в профессии, которой они обучаются в колледже, зарекомендовать себя перед работодателем и получить перспективы трудоустройства. Сегодня Усть-Кут, как и почти 50 лет назад во времена известной Всесоюзной стройки страны – БАМ, встретил бойцов студенческих отрядов. Мы надеемся, что подобная деятельность в ИНК станет доброй традицией, а сами ребята в скором времени станут сотрудниками Иркутской нефтяной компании, – отметила Марина Мелякина, главный специалист корпоративного учебного центра Иркутской нефтяной компании.

Большая часть студентов уже проявила желание остаться на стройке после завершения трудового семестра.

– Все ребята довольны, – поделился командир отряда Константин Середкин, – Для нас это хороший опыт и новые знакомства. Старшие товарищи подсказывают, дают советы в работе. Кроме того, мы закрываем и практику. Ну и, конечно, есть чувство гордости за наш вклад в строительство такого важного объекта для Иркутской области и всей России.