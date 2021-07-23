Конкурс на участие в стипендиальной программе En+ Group составил 4 человека на место

Компания завершила прием заявок на участие в новой ежегодной стипендиальной программе, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Принять участие в отборе могли студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия и др.

Всего в Оргкомитет поступило порядка 300 заявок, соответствующих критериям, конкурс составил 4 человека на место. Стипендиаты отбирались на основании таких показателей, как высокая академическая успеваемость, успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, наличие публикаций, научных достижений, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских акциях и т.д.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт:

«Все претенденты, подавшие заявки в регионах на участие в нашей стипендиальной программе – сильные, выбрать из них лучших в этом году комиссии будет очень непросто. Надеемся, что стипендия поможет студентам сосредоточиться на учебном процессе и мотивирует их на новые победы и научные достижения. И, конечно, мы с удовольствием пригласим их пройти производственную практику на предприятиях En+ Group, с дальнейшим трудоустройством».