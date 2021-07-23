К монтажу двух модульных раздевалок приступили в Иркутске

Они расположены на хоккейных кортах в Свердловском и Октябрьском округах. Их монтаж закончат до конца лета. Об этом сообщили SIA.RU в управлении по физической культуре спорту и молодежной политике администрации города.

В частности, на бульваре Рябикова, 21а установят деревянное сооружение с утеплением и обшивкой профильным листом.

Объект площадью более 20 кв. м, в нем разместят комнату для переодевания посетителей, тренерскую и помещение для хранения хозяйственного инвентаря. На улице Лопатина, 51 обустроят такое же модульное здание.