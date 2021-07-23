Музейно-туристический комплекс могут построить в парке Парижской коммуны в Иркутске

В частности, было предложено создать «копию» туристического археологического комплекса площадью около 3000 квадратных метров – музей истории человека, рассказали SIA.RU в мэрии.

На базе существующей подстанции ПС-35 обустроить административный блок музея, а также построить выставочный павильон. Строительство выполнят на участке, не представляющем археологическую ценность, так как ранее здесь проведены раскопки и ценный археологический материал изъят. По имеющимся фото и видео материалам в павильоне создадут реконструкцию раскопок «Глазковский некрополь».

Стоимость реализации такого сценария составит около 220 млн рублей.

В администрации города уже провели анализ возможных источников финансирования проекта по созданию музейно-туристического комплекса. В частности, планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие культуры».

Кроме этого, уже готовится заявка на получение гранта от Президентского фонда культурных инициатив. Также для разработки эскиза и проектно-сметной документации планируется привлечь инвесторов. Мэр Иркутска поставил задачу оперативно решать все вопросы, связанные с подготовкой и подачей соответствующих заявок, и приступить к реализации проекта не позднее 2023 года.