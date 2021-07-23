В правительстве Приангарья разбирались в причинах роста цен на бензин и продукты

Ситуация на рынке потребительских товаров не может оставаться без внимания региональной власти, заявил губернатор Игорь Кобзев на совещании по текущей ценовой ситуации на потребительском рынке Иркутской области.

– Самый популярный на сегодня вопрос жителей: «Почему растут цены на бензин и продовольственные товары?». В июле текущего года Иркутская область заняла первое место среди субъектов Сибирского федерального округа по стоимости ГСМ. Кроме того, непростой остается ситуация с поставками сжиженного углеводородного газа, которая вызвана значительным ростом оптовых цен, - отметил Игорь Кобзев.

Как сообщила министр экономического развития Иркутской области Наталья Гершун, рост розничной стоимости моторного топлива напрямую связан с формированием оптовой стоимости на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Причина значительного роста оптовой стоимости ГСМ вызвана снижением реализации моторного топлива на СПбМТСБ, в частности, с АНХК из-за ремонта Ачинского НПЗ.



– В Иркутской области цена на ГСМ примерно на рубль отличается от таковой в Красноярском крае и Кемеровской области. Нужно выяснить причины, - заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев. - Сейчас граждане справедливо задают вопросы по диспаритету цен, ведь в Иркутской области действует одна из крупных нефтеперерабатывающих компаний. Мной даны поручения территориальному управлению ФАС проанализировать ситуацию. Постараемся принять меры, которые позволят привести цены к средним по трем регионам.



Что касается газа, то, как пояснил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, с 1 января 2019 года на федеральном уровне отменено регулирование оптовых цен на сжиженный углеводородный газ для населения. С 2018 года цены заводов-изготовителей на этот вид топлива выросли в два раза. Для стабилизации ситуации 20 мая 2021 года Правительством Иркутской области направлено обращение в адрес Минэнерго России с предложением принять меры по сдерживанию роста оптовых цен.

На заседании обсудили и цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Ситуация в регионе здесь в целом соответствует общероссийской. Тем не менее, Губернатор поручил проанализировать динамику изменения стоимости основных продуктов питания, создать дополнительные площадки ярмарочной торговли, обратить внимание на возможности развития личных подсобных хозяйств с помощью социальных контрактов.

– В сравнении с другими регионами РФ ситуация с ценами на продовольственные товары в Иркутской области выглядит более стабильно. Рост цен менее выраженный. Тем не менее, мы обсудили план действий. Необходимо предпринимать комплекс мер, направленный на прогнозирование ситуации и своевременное реагирование, – сказал Тимофей Нижегородцев.