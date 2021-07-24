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Первый туристический поезд из Москвы до Байкала запустили в России

Первый туристический двухэтажный поезд «Байкальская сказка», следующий по маршруту Москва – порт Байкал, впервые отправился в пятницу с Казанского вокзала, пишет РИА Новости.

Он проследует по маршруту Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск. Время в пути составит восемь дней. Расписание сформировано таким образом, что в каждый город поезд прибывает утром, а отправляется вечером.

На маршруте задействованы сразу четыре вида транспорта: поезд, автобус, теплоход и самолет.

По приезде на конечный пункт по желанию туристов будет организован трансфер на остров Ольхон и обратно. Возвращение в Москву предусмотрено чартерным рейсом из Иркутска с питанием на борту.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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