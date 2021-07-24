Мошенники убедили пенсионерку из Братска взять 600 тыс. рублей в кредит и отдать им

Пенсионерка из города Братска Иркутской области отдала телефонным аферистам 600 тысяч рублей, эти деньги мошенники убедили ее взять в кредит, обещая заработок на бирже, сообщает ГУ МВД России по региону.

Накануне в Интернете женщина увидела объявление с выгодным предложением удаленного заработка, зарегистрировалась на указанном в нем сайте, ввела свои персональные данные. В тот же день ей перезвонил лжеброкер и сообщил, что необходимо пополнить счета на инвестиционном сайте, чтобы увеличить сумму.

Пенсионерка оформила кредит и перевела деньги на указанные аферистами счета. Позже, когда женщина решила обналичить деньги, мошенники перестали выходить с ней на связь. Братчанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.