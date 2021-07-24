Минтруд разрешил отстранять работников без медотвода, отказавшихся прививаться от ковида

Министерство труда РФ совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации, согласно которым работодателю разрешено отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации от коронавируса при отсутствии медотвода. Документация опубликована на сайте минтруда.

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», – говорится в документе и уточняется, что форму приказа об отстранении работодатель может разработать самостоятельно.

Тех работников, кто имеет противопоказания к прививке, рекомендовано переводить на удаленку.