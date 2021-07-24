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Минтруд разрешил отстранять работников без медотвода, отказавшихся прививаться от ковида

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Министерство труда РФ совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации, согласно которым работодателю разрешено отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации от коронавируса при отсутствии медотвода. Документация опубликована на сайте минтруда.

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», – говорится в документе и уточняется, что форму приказа об отстранении работодатель может разработать самостоятельно.

Тех работников, кто имеет противопоказания к прививке, рекомендовано переводить на удаленку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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После вакцинации от ковида заболели не более 2,5% граждан – глава минздрава РФ
Общее количество заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 83 тысячи
Минтруд разрешил отстранять работников без медотвода, отказавшихся прививаться от ковида
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