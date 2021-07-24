Велодорожку создадут на улице Горной в Иркутске

Мэрия Иркутска на своей странице в Facebook сообщила, что в городе на участке от Байкальской до Карла Либкнехта начался ремонт улицы Горной, по итогу которого здесь появится велодорожка.

«Проектирование ремонта проходило совместно с АНО «Иркутские кварталы» и с привлечением общественности города. В результате была разработана концепция ремонта с созданием велосипедной дорожки, дополнительных тротуаров и газонов. По мнению жителей, данная улица должна иметь больший уклон в сторону пешеходного движения из-за близости торговых центров и развлекательных объектов», – отметил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Общая протяженность участка – 400 метров. Сейчас подрядная организация проводит земляные планировочные работы и укладку бордюрного камня. Все работы завершат к 15 сентября.