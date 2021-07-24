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После вакцинации от ковида заболели не более 2,5% граждан – глава минздрава РФ

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Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости сообщил, что после вакцинации от коронавируса заболели инфекцией не более 2,5% граждан.

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», – сказал Мурашко.

По данным на 24 июля в Иркутской области от коронавируса привились 471 тысяча человек первым компонентом, завершили полный курс вакцинации – 358,6 тысячи. Лидеры по числу привитых – Иркутск, Братск и Ангарск, аутсайдеры – Катанский, Усть-Удинский и Балаганский районы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
После вакцинации от ковида заболели не более 2,5% граждан – глава минздрава РФ
Общее количество заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 83 тысячи
Минтруд разрешил отстранять работников без медотвода, отказавшихся прививаться от ковида
Все материалы сюжета

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