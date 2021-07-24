После вакцинации от ковида заболели не более 2,5% граждан – глава минздрава РФ

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости сообщил, что после вакцинации от коронавируса заболели инфекцией не более 2,5% граждан.

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», – сказал Мурашко.

По данным на 24 июля в Иркутской области от коронавируса привились 471 тысяча человек первым компонентом, завершили полный курс вакцинации – 358,6 тысячи. Лидеры по числу привитых – Иркутск, Братск и Ангарск, аутсайдеры – Катанский, Усть-Удинский и Балаганский районы.