Иркутянин прошел 164 км по Иркуту на сап-борде в Год массового спорта

В Год массового спорта иркутянин осуществил сплав по Иркуту на сап-борде по маршруту «Тибельти - Иркутск», преодолев 164 км. Алексею Волкову 49 лет, он – мастер спорта по боксу, так что физическая активность ему знакома очень хорошо. Три года назад иркутянин увлекся сапбордингом.

– Практически сразу же начал сплавляться по рекам: на второй день после начала занятий отправился с Шаманки до Иркутска, – рассказывает Алексей. – Мне показалось, что это легко: через пару дней я уже прошел с мыса Рогатка (Листвянка) до Якоби.

После этого Алексей понял, что для таких водных турне необходим хороший инвентарь: профессиональный сап-борд и весло. К следующим сплавам подготовился основательно: приобрел сап фирмы Red Puddlе и карбоновое весло.

– В прошлом году прошел по маршруту Култук – Листвянка за два дня. И мне захотелось чего-то большего – и я преодолел этот же маршрут (84 км) за один день! – говорит Алексей. – Потом решил сплавиться с Анчука (Быстрая) до Иркутска. Как раз к этому моменту я познакомился с единомышленниками - Сергеем и Павлом. Мы собрались сплавиться по этому маршруту в качестве ознакомительного тура – изучить пороги, сложность… Старт наметили даже выше изначальной точки – с. Тибельти (Слюдянский район). По ходу сплава было немало приключений, несколько раз переворачивались, и даже были на волосок от гибели! После этого я осознал, что в таких походах по рекам просто необходим спасательный жилет и каска.

В Шаманку Алексей прибыл в четыре часа дня. И решил продлить маршрут – вода была хорошая, силы оставались. Сергей и Павел тоже пошли дальше – и дошли до Веденщины. А он дошел до Иркутска – таким образом, дистанция маршрута доросла до 164 км.

– С точки зрения километража это мой самый серьезный сплав, - отмечает Алексей Волков. – Но если судить по сложности маршрута, то, например, из Култука до Николы по Байкалу с встречным ветром было труднее сплавляться. И там получилось 31 тысяча гребков, а сейчас из Тибельти до Иркутска – 25 тысяч. Но по Иркуту адреналина однозначно больше!