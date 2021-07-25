Пункты временного размещения на 3,6 тыс. человек развернули в Иркутске из-за угрозы подтопления

«Вести-Иркутск» сообщили, что в областном центре развернуты пункты временного размещения на 3,6 тысячи из-за угрозы подтопления.

В зоне подтопления находится садоводство Елизовское, расположенное на острове, угроза возникла из-за обильных осадков на Байкале, уровень воды в озере приблизился к критической отметке.

«На острове Елизовский население отказывается от эвакуации. Нами уточнена группировка сил и средств в случае возможного ухудшения ситуации. Это довольно-таки значимая группировка 380 человек. И техника, и плавсредства приведены в готовность», – говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев.

Чтобы не наносить ущерб экосистеме озера уровень Байкала регулируется. Для этого Енисейское бассейновое водное управление увеличивает сбросы воды на Иркутской ГЭС.