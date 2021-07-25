Три недели подряд в Иркутске коронавирусом ежедневно заболевают более 100 человек

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутске. Согласно информации, более трех недель в областном центре ежедневно заболевают более 100 человек.

За последний день в Иркутске заболели 122 человека. Менее 100 случаев прироста фиксировалось последний раз 2 июля, тогда заболели 98 людей.

Всего в Приангарье, по официальным данным, за последний день заболели 389 человек, выздоровели – 60, скончался 31 человек с ковидом. В больницах области находятся 5,6 тысячи человек, всего заболело с начала эпидемии в регионе 83,4 тысячи людей.