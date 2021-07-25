На Байкальском тракте в 2021 году отремонтируют 10 км трассы и четыре моста

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что на Байкальском тракте в 2021 году будет отремонтирован участок с 32 по 42 километр и четыре моста.

Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram

«Произведено обустройство обочин. Готовятся установить 6 опор электропередач. На 36-м километре идёт укладка выравнивающего слоя. Начинается ремонт двух мостов. Уже установлены светофоры на время проведения работ. Движение там будет реверсивным. Всего мы отремонтируем 4 моста», – заявил глава региона.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».