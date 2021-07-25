Новости

На Байкальском тракте в 2021 году отремонтируют 10 км трассы и четыре моста

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что на Байкальском тракте в 2021 году будет отремонтирован участок с 32 по 42 километр и четыре моста.

<p>Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram</p>

Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram

«Произведено обустройство обочин. Готовятся установить 6 опор электропередач. На 36-м километре идёт укладка выравнивающего слоя. Начинается ремонт двух мостов. Уже установлены светофоры на время проведения работ. Движение там будет реверсивным. Всего мы отремонтируем 4 моста», – заявил глава региона.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Три недели подряд в Иркутске коронавирусом ежедневно заболевают более 100 человек
После вакцинации от ковида заболели не более 2,5% граждан – глава минздрава РФ
Общее количество заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 83 тысячи
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании